Mourinho ringrazia Totti | ' Allenarti sarebbe stato un piacere'

Advertising

Daniele73371256 : Mourinho ringrazia Totti: “Peccato essere arrivato con 4 anni di ritardo” (FOTO) - Daniele73371256 : Mourinho ringrazia Totti: “Peccato essere arrivato con 4 anni di ritardo” (FOTO) - riccardo_casoli : RT @romatube_it: #Mourinho ringrazia @Totti: 'Peccato essere arrivato 4 anni in ritardo' ???? - DajeRomaDaje5 : RT @romatube_it: #Mourinho ringrazia @Totti: 'Peccato essere arrivato 4 anni in ritardo' ???? - romatube_it : #Mourinho ringrazia @Totti: 'Peccato essere arrivato 4 anni in ritardo' ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho ringrazia

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! 'Grazie delle tue parole Francesco - il messaggio pubblicato su Instagram da- , ...risponde a Totti e locon un post sui social, come ha già abituato in queste settimane i tifosi della Roma che aspettano con ansia di vederlo nella capitale: "Grazie delle tue ...“Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho, abbiamo preso l’allenatore più forte del mondo“. Parola di Francesco Totti, che promuove la mossa per la panchina del club giallorosso, commentandola ...Tutte le notizie della giornata giallorossa in un clic CALCIOMERCATO – Roma e Xhaka, si lavora sui bonus che potrebbero essere la svolta nella trattativa. Il Milan pensa a Pellegrini per il post Calha ...