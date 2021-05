WindTre: tre offerte pazzesche da 6,99 euro per gli ex clienti (Di lunedì 24 maggio 2021) . Ecco quando sarà possibile attivarle, informazioni su costi e servizi compresi nelle offerte. WindTre offerta clientiL’obbiettivo di WindTre è riprendersi i suoi clienti. Come numerose altre compagnie telefoniche, anche l’azienda nata dall’unione di Wind e Tre è pronta a calare l’asso con tre proposte rivolte proprio ai suoi vecchi clienti. Nello specifico parliamo di una campagna chiamata Winback, che vanta l’offerta GO 100 Ultra+, GO 50 Fire+ Limited Edition e GO 100 Fire. POTREBBE INTERESSARTI –> WindTre, 50 giga per sei mesi. Tutte le offerte GO 50 Fire+ Limited Edition La prima e più economica è la GO 50 Fire+ Limited Edition. Si tratta, come dice il nome stesso, di una edizione limitata rivolta ai soli suoi ex ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) . Ecco quando sarà possibile attivarle, informazioni su costi e servizi compresi nelleoffertaL’obbiettivo diè riprendersi i suoi. Come numerose altre compagnie telefoniche, anche l’azienda nata dall’unione di Wind e Tre è pronta a calare l’asso con tre proposte rivolte proprio ai suoi vecchi. Nello specifico parliamo di una campagna chiamata Winback, che vanta l’offerta GO 100 Ultra+, GO 50 Fire+ Limited Edition e GO 100 Fire. POTREBBE INTERESSARTI –>, 50 giga per sei mesi. Tutte leGO 50 Fire+ Limited Edition La prima e più economica è la GO 50 Fire+ Limited Edition. Si tratta, come dice il nome stesso, di una edizione limitata rivolta ai soli suoi ex ...

