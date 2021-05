Valutazione Rolex Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 maggio 2021) Molte persone che hanno avuto unalmeno una volta, per non dire tutte, ne sono estasiate per non dire innamorate perché si ritrovano al polso un orologio che è veramente un gioiello. Anzi è purtroppo un orologio rispetto al quale se ne parla troppo solo perché rappresenta uno status symbol a livello economico e sociale, se ne parla solo perché lo usano tanti big dello sport dello spettacolo o comunque degli imprenditori e persone di successo. E quindi non se ne decantano le caratteristiche tecniche che riguardano comunque un orologio che è nato più di 100 anni fa e che ha fatto la storia nel mondo degli orologi di lusso. Soprattutto quello che sorprende deiè che in tutti questi anni sono usciti tantissimi modelli, tantissime linee sempre più belli, sempre più interessanti, sempre più particolari. Possiamo definire sicuramente la storia ...