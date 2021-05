Serie A, la top 11 di Opta per la stagione 2020-2021: tridente offensivo Ronaldo-Lukaku-Muriel (Di lunedì 24 maggio 2021) Davanti il tridente Cristiano Ronaldo-Lukaku-Muriel, a centrocampo il trio formato da Rodrigo De Paul, Ruslan Malinovskiy e Piotr Zielinski e in difesa Theo Hernandez e Cuadrado sulle fasce, Bastoni e De Vrij centrali. In porta Gigio Donnarumma. Non è fantacalcio ma l’undici tipo selezionato da Opta per la stagione di Serie A 2020-2021. Tanta Inter, ma anche Atalanta e Juve nella top 11 dell’annata nel massimo campionato italiano. 11 – Questo è il miglior 11 della #SerieA 2020/21 basato su dati statistici Opta. Maestria. #OptaTopXI pic.twitter.com/FSOnB6VuwO — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 24, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) Davanti ilCristiano, a centrocampo il trio formato da Rodrigo De Paul, Ruslan Malinovskiy e Piotr Zielinski e in difesa Theo Hernandez e Cuadrado sulle fasce, Bastoni e De Vrij centrali. In porta Gigio Donnarumma. Non è fantacalcio ma l’undici tipo selezionato daper ladi. Tanta Inter, ma anche Atalanta e Juve nella top 11 dell’annata nel massimo campionato italiano. 11 – Questo è il miglior 11 della #/21 basato su dati statistici. Maestria. #TopXI pic.twitter.com/FSOnB6VuwO —Paolo (@Paolo) May 24,SportFace.

