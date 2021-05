Inter, ecco le condizioni di Conte per restare (Di lunedì 24 maggio 2021) Troppo bello per vedere il "giocattolo" rompersi. Troppo bello per non riprovarci subito, l'anno prossimo. Da tre settimane in casa nerazzurra ormai vanno avanti i festeggiamenti per lo scudetto . ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 24 maggio 2021) Troppo bello per vedere il "giocattolo" rompersi. Troppo bello per non riprovarci subito, l'anno prossimo. Da tre settimane in casa nerazzurra ormai vanno avanti i festeggiamenti per lo scudetto . ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterUdinese! #IMScudetto ???? #FORZAINTER - sportmediaset : #Inter: la premiazione dello scudetto?? Tutte le immagini ?? - MarcoBellinazzo : Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull' @Inter dopo l’accordo con #Oaktree sul finanziamento da 240 milioni (assetto… - leonzan75 : RT @serieAnews_com: ?? #Serie A, ecco i premi raccolti in base al posizionamento finale ?? quasi dieci milioni di differenza tra #Inter e #Ju… - serieAnews_com : ?? #Serie A, ecco i premi raccolti in base al posizionamento finale ?? quasi dieci milioni di differenza tra #Inter e… -