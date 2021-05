WhatsApp, arriva il trasferimento tra numeri di telefono (Di domenica 23 maggio 2021) È stata avvistata una nuova modifica a WhatsApp, stavolta si tratta della possibilità di trasferire le chat da un numero di telefono ad un altro. Potremmo presto portarci dietro la chat di WhatsApp anche da un numero di telefono ad un altro. La funzione potrebbe arrivare tra i prossimi aggiornamenti della app di messaggistica istantanea. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 23 maggio 2021) È stata avvistata una nuova modifica a, stavolta si tratta della possibilità di trasferire le chat da un numero diad un altro. Potremmo presto portarci dietro la chat dianche da un numero diad un altro. La funzione potrebbere tra i prossimi aggiornamenti della app di messaggistica istantanea. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Mortisia17 : RT @fatina909: ???????? URGENTE, ANCORA ZERO RICHIESTE. Jack ha bisogno di CONDIVISIONI!!! Jack Russell, 3 anni, si trova in provincia di Anco… - nicolettagiust1 : @eflatmajor73 arriva adesso il WhatsApp di Deauville, sui Maneskin. Non oso pensare che avrà fatto ieri sera con le… - Carla96888746 : RT @fatina909: ???????? URGENTE, ANCORA ZERO RICHIESTE. Jack ha bisogno di CONDIVISIONI!!! Jack Russell, 3 anni, si trova in provincia di Anco… - dfiorella2 : RT @fatina909: ???????? URGENTE, ANCORA ZERO RICHIESTE. Jack ha bisogno di CONDIVISIONI!!! Jack Russell, 3 anni, si trova in provincia di Anco… - GaetaniLeonardo : RT @fatina909: ???????? URGENTE, ANCORA ZERO RICHIESTE. Jack ha bisogno di CONDIVISIONI!!! Jack Russell, 3 anni, si trova in provincia di Anco… -