Tra le Sigle Sprinta e Va – ultima puntata 2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Martedì 25 maggio arriva un nuovo speciale della serie “Tra le Sigle Sprinta e Va”, il programma di Mirko Fabbreschi e Marco Santolamazza in onda su SuperSix – prodotto da Cartoon Village con la collaborazione di G.A.M. – che celebra la musica, il cinema d’animazione e le serie tv, grazie ai concerti e alle storie dei loro protagonisti. Per raccontare la storia delle Sigle televisive, a partire dalle 21: Cartoon Heroes 2013 – gli artisti originali delle Sigle tv, insieme, dal vivo “Sigle dal buco della serratura” – aneddoti rubati e confidenze top secret… “Cartoon Heroes 2013” è il super concerto del collettivo omonimo che ha avuto luogo sul prestigioso palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma nel dicembre 2013. Per rievocare 40 anni di storia delle Sigle tv, ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 23 maggio 2021) Martedì 25 maggio arriva un nuovo speciale della serie “Tra lee Va”, il programma di Mirko Fabbreschi e Marco Santolamazza in onda su SuperSix – prodotto da Cartoon Village con la collaborazione di G.A.M. – che celebra la musica, il cinema d’animazione e le serie tv, grazie ai concerti e alle storie dei loro protagonisti. Per raccontare la storia delletelevisive, a partire dalle 21: Cartoon Heroes 2013 – gli artisti originali delletv, insieme, dal vivo “dal buco della serratura” – aneddoti rubati e confidenze top secret… “Cartoon Heroes 2013” è il super concerto del collettivo omonimo che ha avuto luogo sul prestigioso palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma nel dicembre 2013. Per rievocare 40 anni di storia delletv, ...

Advertising

QuotidianPost : Tra le Sigle Sprinta e Va – ultima puntata 2021 - Morpec0 : non capisco se mi piaccia seriamente biologia molecolare e morire tra 800 sigle numerate diverse oppure lo faccio c… - bornjuventino : Tra le varie sigle manca ASL! - LuigiBicco : Non posso negare di essere cresciuto tra pregi e difetti di un SO che (di riffa o di raffa) è andato avanti fino a… - RadioSoap2 : RT @DiTeleblog: Tra poco #radiosoap con l'anno 1995 con musica, sigle e storia della tv con Scelta tv e poi Fabio Poli che ce le suonerà e… -