Strage di Capaci | l' inno d' Italia dà il via alle celebrazioni

Advertising

ligabue : Il 23 maggio, 29° anniversario della Strage di Capaci, mettiamo un lenzuolo bianco ai nostri balconi per dire No al… - Avvenire_Nei : 29 anni fa la strage di Capaci. Il ricordo inedito su Falcone e Livatino - eziomauro : L'orrore e la memoria, 29 anni fa la strage di Capaci - crociangelini : RT @clelialino1: Buongiorno a tutti?? Nel 29 esimo anniversario della strage di Capaci,riporto l'indignata lettera scritta da Arcangela,la m… - infoitinterno : La strage di Capaci 29 anni dopo, a Palermo il giorno del ricordo nei luoghi del riscatto civile -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Capaci

Spazio poi al ricordo delladiche provocò la morte del giudice Giovanni Falcone , della moglie magistrato Francesca Morvillo e della loro scorta. Ospite in studio l'attore ...Quando giunsero le prime notizie dai telegiornali, il 23 Maggio del 1992, si seppe di un attentato al magistrato Giovanni Falcone. Da lì a poco giunse la conferma della sua morte, insieme a quella ...Capaci, ventinove anni dopo: oggi è il giorno del ricordo della strage in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco ...A Roma si sentiva meno in pericolo. Andava anche a pranzo da solo, alla taverna Cairoli nel ghetto ebraico, davanti al suo ufficio di via Arenula. Ritornava a Palermo due venerdi al mese. Il volo di l ...