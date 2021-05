Stagione fallimentare. Tutti gli obiettivi falliti (Di domenica 23 maggio 2021) La Juve doveva vincere ed ha vinto. Il Milan doveva vincere ed ha vinto. Noi no! Abbiamo pareggiato con il Cagliari e il Verona in casa. Il Napoli è uno stato d’animo, si soffre fisicamente. È la fine di un incubo sportivo, la resa dei populismi legati all’uomo grinta e urla… Che sbaglia le partite che contano! Bakayoko andava sostituito a Castelvolturno! Hysaj fotocopia il goal di Nandez. Meret e Rrahmani migliori in campo ti raccontano la follia di stasera. Con una squadra più scarsa andavamo a palleggiare in faccia al Real Madrid, al City, al Psg. Andavamo a Torino e li schiacciavamo nella loro area. La mentalità si allena… Zero tiri in porta nel primo tempo. Due e mezzo nel secondo. La colpa sembrava essere di Juric che ha solo messo un uomo su Osimhen ed uno su Piotr… l’ha capito pure mammà Ha schierato Tutti contemporaneamente in campo. Un festival di ben di Dio. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021) La Juve doveva vincere ed ha vinto. Il Milan doveva vincere ed ha vinto. Noi no! Abbiamo pareggiato con il Cagliari e il Verona in casa. Il Napoli è uno stato d’animo, si soffre fisicamente. È la fine di un incubo sportivo, la resa dei populismi legati all’uomo grinta e urla… Che sbaglia le partite che contano! Bakayoko andava sostituito a Castelvolturno! Hysaj fotocopia il goal di Nandez. Meret e Rrahmani migliori in campo ti raccontano la follia di stasera. Con una squadra più scarsa andavamo a palleggiare in faccia al Real Madrid, al City, al Psg. Andavamo a Torino e li schiacciavamo nella loro area. La mentalità si allena… Zero tiri in porta nel primo tempo. Due e mezzo nel secondo. La colpa sembrava essere di Juric che ha solo messo un uomo su Osimhen ed uno su Piotr… l’ha capito pure mammà Ha schieratocontemporaneamente in campo. Un festival di ben di Dio. ...

Ultime Notizie dalla rete : Stagione fallimentare Champions League, esultano Milan e Juventus. Resta fuori il Napoli ...in trasferta dal Diavolo che ha chiuso meritatamente al secondo posto della classifica al termine di una stagione molto positiva ma che ad un certo punto ha rischiato di diventare "fallimentare" ...

Arsenal fuori dalle coppe dopo 25 anni: flop Arteta in Premier League L'Arsenal dice addio alle coppe europee dopo 25 anni: stagione fallimentare per la squadra allenata da Arteta L'Arsenal dice addio alle coppe europee dopo 25 anni. Nonostante la vittoria conquistata contro il Brighton nell'ultima giornata di Premier ...

Fiorentina: si chiude un'altra stagione fallimentare Il sito di Firenze Brutta sconfitta, ma nulla è perduto: troppo presto per parlare di fallimento... Il Bari scivola inopinatamente in quel di Salò, incassando la prima sconfitta dei suoi playoff. A decidere l’incontro un gran gol di Tulli, al decimo minuto del secondo tempo. I ...

F1: Ferrari a Montecarlo, primo podio con Sainz ma con rammarico per Leclerc In un'annata di ricostruzione, arriva per la Ferrari un podio che paradossalmente sa di beffa per un'occasione mancata di vittoria ...

