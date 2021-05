Si uccide al Cpr di Torino migrante vittima di aggressione

Leggi su nuovasocieta

(Di domenica 23 maggio 2021) Due settimane fa era statodi un’mentre si trovava ad Imperia. Questa notte si è suicidato nella sua cella nel CPR di. È la tragica vicenda di un 23 enne originario della Guinea irregolare sul territorio italiano e detenuto nella struttura torinese in attesa di rimpatrio. Quindici giorni fa il era diventato a suo malgrado celebre sul web per la scena all’Arancia Meccanica ripresa e condivisa sui social network. Il 23enne era stato picchiato da tre uomini con calci pugni e bastonate e senza fermarsi nemmeno quando era ormai a terra e non reagiva più. Il tutto in pieno centro di Ventimiglia, a pochi passi dal municipio e dalla caserma della polizia di frontiera. I tre aggressori sono stati identificati e denunciati nel giro di 24 ore. Secondo quanto ricostruito dalla questura di Imperia a originare ...