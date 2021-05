Ryanair costretta ad atterrare | Minsk arresta l' oppositore Raman Pratasevich

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair costretta

Tiscali.it

Sia come sia, appare invece certo che un caccia MiG - 29 delle forze aere bielorusse è stato fatto decollare per scortare a Minsk il volo. Secondo un canale Telegram ritenuto vicino a ...... antagonista di Lukashenko, vincitrice delle elezioni presidenziali del 2020,all'esilio ...anche l' Unione europea chiedendo l'immediato rilascio di tutti i passeggeri dell'areo...Il volo Ryanair FR4978, proveniente da Atene a diretto a Vilnius in Lituania, è stato intercettato, dirottato e scortato da un caccia bielorusso MIG-29 e fatto atterrare a Minsk, ufficialmente per mot ...Dura l'accusa di Nexta, canale Telegram creato dal 26enne arrestato a Minsk: "Agenti del Kgb sono saliti ad Atene assieme a Protasevich, e hanno iniziato una rissa con il personale di volo di Ryanair" ...