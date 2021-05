Prima Giorgia Meloni invitava gli italiani a non comprare su Amazon, ora vende lì il suo libro (Di domenica 23 maggio 2021) Correva il 2 febbraio 2018 e Giorgia Meloni era ospite a Otto e Mezzo e discuteva insieme a Lilli Gruber della possibilità dei braccialetti elettronici Amazon per il controllo dei magazzinieri. Si parla del dibattito all’epoca in corso tra gli esponenti politici sulla questione e la Gruber chiede alla Meloni la sua opinione in merito. La Meloni accusa lo «strapotere della globalizzazione incontrollata» e «lo strapotere di una serie di multinazionali nel mercato mondiale e nella quotidianità». Accusa poi i grandi gruppi e i grandi capitali che «trattano i lavoratori come se fossero delle bestie». Appello della leader di Fratelli d’Italia agli italiani: «Non comprate su Amazon perché la nostra pigrizia può costarci caro, andate al negozio a difendere la categoria del ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 23 maggio 2021) Correva il 2 febbraio 2018 eera ospite a Otto e Mezzo e discuteva insieme a Lilli Gruber della possibilità dei braccialetti elettroniciper il controllo dei magazzinieri. Si parla del dibattito all’epoca in corso tra gli esponenti politici sulla questione e la Gruber chiede allala sua opinione in merito. Laaccusa lo «strapotere della globalizzazione incontrollata» e «lo strapotere di una serie di multinazionali nel mercato mondiale e nella quotidianità». Accusa poi i grandi gruppi e i grandi capitali che «trattano i lavoratori come se fossero delle bestie». Appello della leader di Fratelli d’Italia agli: «Non comprate superché la nostra pigrizia può costarci caro, andate al negozio a difendere la categoria del ...

