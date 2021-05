Nuoto, Europei Budapest 2021: Quadarella in finale nei 400 sl, ok Razzetti e Matteazzi nei 400 misti (Di domenica 23 maggio 2021) Simona Quadarella si è qualificata nella finale dei 400 stile libero femminili agli Europei di Nuoto di Budapest. La fuoriclasse romana, già oro in questa rassegna continentale nei 1500 e negli 800, ha strappato il pass per la finalissima con il terzo crono in 4’09”04. Nella stessa distanza eliminate Martina Rita Caramignoli, non al meglio della condizione, e Sara Gailli. Nei 400m maschili misti bene gli azzurri Alberto Razzetti e Matteo Matteazzi, in finale rispettivamente con il quinto tempo (4’14”57) e settimo tempo (4’14”70). RIVIVI IL LIVE Per quanto riguarda le staffette missione compiuta per le 4×100 misti maschile e femminile. Il quartetto azzurro Ceccon, Pinzuti, Codia e Miressi ha strappato il pass per la ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Simonasi è qualificata nelladei 400 stile libero femminili aglididi. La fuoriclasse romana, già oro in questa rassegna continentale nei 1500 e negli 800, ha strappato il pass per la finalissima con il terzo crono in 4’09”04. Nella stessa distanza eliminate Martina Rita Caramignoli, non al meglio della condizione, e Sara Gailli. Nei 400m maschilibene gli azzurri Albertoe Matteo, inrispettivamente con il quinto tempo (4’14”57) e settimo tempo (4’14”70). RIVIVI IL LIVE Per quanto riguarda le staffette missione compiuta per le 4×100maschile e femminile. Il quartetto azzurro Ceccon, Pinzuti, Codia e Miressi ha strappato il pass per la ...

