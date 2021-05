Mattarella “La magistratura non deve perdere credibilità” (Di domenica 23 maggio 2021) “Sentimenti di contrapposizione, contese, divisioni, polemiche all’interno della magistratura, minano il prestigio e l’autorevolezza dell’Ordine Giudiziario”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia commemorativa in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio. sat/red (fonte video: Presidenza della Repubblica) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) “Sentimenti di contrapposizione, contese, divisioni, polemiche all’interno della, minano il prestigio e l’autorevolezza dell’Ordine Giudiziario”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento alla cerimonia commemorativa in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio. sat/red (fonte video: Presidenza della Repubblica) su Il Corriere della Città.

