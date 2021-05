Inter, Lukaku in lacrime: 'Scudetto? L'avevo promesso a mio nonno' (Di domenica 23 maggio 2021) MILANO - " Oggi non volevo piangere ma l'emozione è stata troppo forte. Ho pensato ai miei nonni, quando mio nonno è morto nel 2005 gli ho fatto una promessa che avrei vinto qualcosa e oggi ci sono ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021) MILANO - " Oggi non volevo piangere ma l'emozione è stata troppo forte. Ho pensato ai miei nonni, quando mioè morto nel 2005 gli ho fatto una promessa che avrei vinto qualcosa e oggi ci sono ...

Advertising

Inter : ???? | RRRRRROOOOMEEEELUUUUU!!!! 72' - Palo di #Sanchez, la palla carambola su #Lukaku ed entra in rete!!! E sono ???… - DAZN_IT : La coppia con Lautaro e l'evoluzione all'@Inter ??? @J_Klinsmann racconta Lukaku ??? 'L'Inter secondo Klinsmann' è s… - Gazzetta_it : Inter, le lacrime di Lukaku: 'L'avevo promesso a mio nonno...' - shaqqeo : RT @Anto__rus: 'Sono orgoglioso di giocare per l'Inter' -Romelu Lukaku - jerem02222716 : RT @Inter: ???? | RRRRRROOOOMEEEELUUUUU!!!! 72' - Palo di #Sanchez, la palla carambola su #Lukaku ed entra in rete!!! E sono ???!!! #InterUd… -