WTA Belgrado I 2021, doppia vittoria odierna e successo finale per Paula Badosa (Di sabato 22 maggio 2021) Oggi a Belgrado si è concluso il Serbia Ladies Open 2021, torneo di categoria WTA 250 che si è giocato sulla terra battuta outdoor, con tre match disputati nella giornata odierna, a causa del maltempo degli scorsi giorni che ha costretto gli organizzatori a far giocare nella stessa data semifinali e finale. Nella prima semifinale match tiratissimo che ha visto prevalere nel derby tra qualificate la croata Ana Konjuh, vittoriosa in due tie break sulla colombiana Maria Camila Osorio Serrano: il 7-6 (6) 7-6 (4) è maturato in due ore ed undici minuti, in cui la balcanica ha vinto appena tre punti in più dell'avversaria, 99 contro 96. Molto più agile il compito svolto dalla spagnola Paula Badosa Gibert, numero 4 del seeding, che ha impiegato soltanto la metà del tempo, ...

