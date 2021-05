Visita ok, Zaniolo è ufficialmente guarito: 'Ora si riparte!' (Di sabato 22 maggio 2021) Nelle prossime ore saranno decisi tutti gli step futuri, ma intanto oggi il calvario di Nicolò Zaniolo è terminato: la Visita a Innsbruck dal professor Fink ha dato tutte le risposte che il giocatore ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) Nelle prossime ore saranno decisi tutti gli step futuri, ma intanto oggi il calvario di Nicolòè terminato: laa Innsbruck dal professor Fink ha dato tutte le risposte che il giocatore ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Visita ok in Austria per Zaniolo: 'Si riparte' - 1968_massimo : RT @AliprandiJacopo: ??Zaniolo ha terminato la visita in Austria del Prof. #Fink: “Si riparte! Sono felicissimo!” Lavorerà tutto giugno per… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Visita ok in Austria per Zaniolo: 'Si riparte' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Visita ok in Austria per Zaniolo: 'Si riparte' - napolimagazine : ROMA - Visita ok in Austria per Zaniolo: 'Si riparte' -