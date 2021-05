UFFICIALE Lecce | esonerato Corini | il comunicato del club

(Di sabato 22 maggio 2021) Ilha ufficializzato l’esonero di Eugenio: decisione presa dalla società dopo l’eliminazione alle semifinali playoff Eugeniopaga l’eliminazione nelle semifinali playoff di Serie B per mano del Venezia. Ilha annunciato il suo esonero con un. «L’U.S.comunica di aver risolto unilateralmente il rapporto contrattuale con l’allenatore Eugenio. A mistere al suo staff, il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune». L'articolo proviene da Calcio News 24.

