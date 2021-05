Treccani: il dizionario portatore di una piccola rivoluzione lessicale (Di sabato 22 maggio 2021) La Treccani eliminerà tutti i sinonimi dispregiativi della parola “donna” in favore di espressioni che ne valorizzino lo status sociale e intellettuale. La decisione è stata presa dopo la richiesta di 100 firmatarie che avevano lanciato l’appello. La Treccani ha eliminato tutti i vocaboli con connotazione dispregiativa associati alla parola donna. Cercando un sinonimo di donna, nella versione online del vocabolario Treccani, non si troveranno più parole come “cagna” o “zoccola”. A seguito di questa revisione, alla parola “donna” saranno attribuiti i traguardi intellettuali e sociali. Questa decisione si allinea con la nuova politica che la Treccani sta cercando di perseguire, rinnovandosi in concomitanza con i cambiamenti del costume e della società. Il vocabolario online di Treccani ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Laeliminerà tutti i sinonimi dispregiativi della parola “donna” in favore di espressioni che ne valorizzino lo status sociale e intellettuale. La decisione è stata presa dopo la richiesta di 100 firmatarie che avevano lanciato l’appello. Laha eliminato tutti i vocaboli con connotazione dispregiativa associati alla parola donna. Cercando un sinonimo di donna, nella versione online del vocabolario, non si troveranno più parole come “cagna” o “zoccola”. A seguito di questa revisione, alla parola “donna” saranno attribuiti i traguardi intellettuali e sociali. Questa decisione si allinea con la nuova politica che lasta cercando di perseguire, rinnovandosi in concomitanza con i cambiamenti del costume e della società. Il vocabolario online diha ...

