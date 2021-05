MagBook | in anteprima la prefazione di Beatrice Curci

Leggi su tpi

(Di sabato 22 maggio 2021) Inla, a cura di, deldedicato alla salute.Quando Eugenia Romanelli, fondatrice e direttrice di ReWriters, mi ha chiesto di curare la prima edizione deldedicato alla salute ho avuto non poche perplessità prima di accettare. Perché in questo preciso momento storico, dove la Pandemia detta e continua a dettare tempi e umori, l’informazione medico-scientifica ha assunto un ruolo di particolare rilevanza come mai era successo prima. Questo comporta, per chi se ne occupa ogni giorno, una responsabilità ancora più grande perché l’informazione che riguarda la nostra salute è diventata per un pubblico sempre più vasto una necessità quotidiana. Per tentare di capire e muoversi nella difficoltà di qualcosa di nuovo ...