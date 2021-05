Chi è Antonio Di Fazio, il manager di Global Farma arrestato per stupro (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag – Antonio Di Fazio, 50enne imprenditore Farmaceutico, è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver stuprato una studentessa di 21 anni dopo averla attirata con il pretesto di uno stage formativo. La ragazza, dopo aver bevuto un caffè offertole dall’uomo, ha perso del tutto i sensi risvegliandosi poi presso la propria abitazione ancora stordita e con addosso i vestiti della sera precedente. Il Nucleo Investigativo di Milano, in seguito agli accertamenti del caso, ha scoperto che Di Fazio avrebbe somministrato alla ragazza un’elevata dose di ansiolitico benzodiazepine, mescolandola con caffè e succo di arancia. Una dose talmente elevata da cagionare alla 21enne un’intossicazione con avvelenamento. A quel punto l’imprenditore avrebbe fotografato e violentato la giovane. Di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag –Di, 50enne imprenditoreceutico, è statoa Milano con l’accusa di aver stuprato una studentessa di 21 anni dopo averla attirata con il pretesto di uno stage formativo. La ragazza, dopo aver bevuto un caffè offertole dall’uomo, ha perso del tutto i sensi risvegliandosi poi presso la propria abitazione ancora stordita e con addosso i vestiti della sera precedente. Il Nucleo Investigativo di Milano, in seguito agli accertamenti del caso, ha scoperto che Diavrebbe somministrato alla ragazza un’elevata dose di ansiolitico benzodiazepine, mescolandola con caffè e succo di arancia. Una dose talmente elevata da cagionare alla 21enne un’intossicazione con avvelenamento. A quel punto l’imprenditore avrebbe fotografato e violentato la giovane. Di ...

fabio_tiberia : RT @IlPrimatoN: La doppia vita del fondatore dell'azienda farmaceutica Global Farma, 'il distributore ufficiale per l'Italia del più grande… - fezcombo : RT @IlPrimatoN: La doppia vita del fondatore dell'azienda farmaceutica Global Farma, 'il distributore ufficiale per l'Italia del più grande… - IlPrimatoN : La doppia vita del fondatore dell'azienda farmaceutica Global Farma, 'il distributore ufficiale per l'Italia del pi… - memo_remigi_ : Ma caro Antonio, secondo te, l’ho detto convinto di quello che dicevo? Dai! Altrimenti, chi ride??? - DArcangeloLex : RT @PieroLadisa: La crescita di Antonio Giovinazzi in quest'ultimo anno e mezzo è evidente. Chi afferma il contrario parla in malafede, è e… -