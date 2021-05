Tutto finito per Prodigal Son 3? HBO Max non ha spazio per un’altra serie tv (Di venerdì 21 maggio 2021) “Non c’è spazio”, così HBO Max liquida Prodigal Son 3. La produzione della serie tv, cancellata dopo sole due stagioni, è alla ricerca di una nuova “casa” in cui mandarla in onda. L’opzione più probabile è una rete di streaming, ma a quanto pare i primi tentativi di negoziato con HBO Max sono andati in fumo. La piattaforma era la soluzione ideale, dato che possiede già i diritti di trasmissioni sulle due stagioni di Prodigal Son. Nonostante ciò, gli studios della Warner Bros. TV rimangono fiduciosi e, secondo Deadline, si sono messi di nuovo alla ricerca di potenziali acquirenti. Qualche giorno fa, i due creatori della serie, Chris Fedak e Sam Sklaver, hanno presentato alla Fox delle “grandi” idee per la terza stagione. “La spina dorsale della stagione è stata Bright che diventa il capo di se ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) “Non c’è”, così HBO Max liquidaSon 3. La produzione dellatv, cancellata dopo sole due stagioni, è alla ricerca di una nuova “casa” in cui mandarla in onda. L’opzione più probabile è una rete di streaming, ma a quanto pare i primi tentativi di negoziato con HBO Max sono andati in fumo. La piattaforma era la soluzione ideale, dato che possiede già i diritti di trasmissioni sulle due stagioni diSon. Nonostante ciò, gli studios della Warner Bros. TV rimangono fiduciosi e, secondo Deadline, si sono messi di nuovo alla ricerca di potenziali acquirenti. Qualche giorno fa, i due creatori della, Chris Fedak e Sam Sklaver, hanno presentato alla Fox delle “grandi” idee per la terza stagione. “La spina dorsale della stagione è stata Bright che diventa il capo di se ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto finito Parla Ranieri Guerra: 'Così Kluge e Zambon mi tagliavano fuori dalle scelte' In questo ruolo, è finito nell'occhio del ciclone per le presunte ingerenze nell'ormai celebre ... Tutto questo si basa su un rapporto corretto, fiduciario, trasparente con lo Stato, che viene sorretto ...

X Factor 2021: Ludovico Tersigni è la nuova scommessa di Sky ... poi su Netflix con il docu - show Una semplice domanda ), ed è finito pochi giorni fa con l'... film scritto e diretto da Gabriele Muccino , e l'anno dopo è stato il protagonista di Slam " Tutto per ...

Aka7even e Martina Miliddi, tutto finito: indizio social decisivo BlogLive.it Simone Di Matteo: tutto sul nuovo singolo ispirato al suo successo letterario Abbi cura di te è il nuovo singolo ispirato a L'amore dietro ogni cosa, opera di Simone Di Matteo, in uscita oggi in tutti i digital store ...

La strana denuncia del vicepresidente Apple Federighi: «Troppi malware sui Mac, inaccettabile» Il vicepresidente del software engineering di Apple è salito sul banco dei testimoni nel processo contro Epic e le sue dichiarazioni hanno scosso amici e nemici: «Usare l’approccio di sicurezza del Ma ...

