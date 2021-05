Soluzioni Cruciverba del 21 05 21 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 21 maggio 2021) Se state cercando ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello vi ringrazierà, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 21/05/21: Bella cittadina francese che ispirò 8 lettere: Tempera: Comprende la val di chiana 17 lettere: Castel del monte: Con dolore e difficoltà 13 lettere: Discalculici: I viaggi a basso prezzo 12 lettere: On the road: Il ragazzo torinese 8 lettere: Sindone: In economia un bene primario come il petrolio 9 lettere: Caropane: La corruzione della societa 8 lettere: Zalando: La moglie di antonino pio 9 lettere: Giocasta: La sua cassa armonica è ...