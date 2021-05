SCENE è live con danza, musica e teatro (Di venerdì 21 maggio 2021) SCENE è live e, finalmente, gli spettacoli in cartellone riprendono dal vivo. Tanti gli appuntamenti artistico – culturali che, da sabato 22 maggio, animeranno il teatro del Castello di Rivoli, il teatro Fassino di Avigliana, il Circolo della musica e l’Abbazia della Novalesa. Quali sono i primi spettacoli del cartellone SCENE live? Si inizia sabato 22 maggio alle 18,30 con due grandi interpreti del mondo dello spettacolo: Iaia Forte e Valentina Cervi. Sul palco del teatro Fassino porteranno la piece “La strada che va in città”, tratta dall’omonimo libro di Natalia Ginzburg. Con la regia di Iaia Forte e l’intensa recitazione di Valentina Cervi il pubblico scoprirà quale sarà la giusta strada che Delia dovrà seguire per ritrovare la propria ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021)e, finalmente, gli spettacoli in cartellone riprendono dal vivo. Tanti gli appuntamenti artistico – culturali che, da sabato 22 maggio, animeranno ildel Castello di Rivoli, ilFassino di Avigliana, il Circolo dellae l’Abbazia della Novalesa. Quali sono i primi spettacoli del cartellone? Si inizia sabato 22 maggio alle 18,30 con due grandi interpreti del mondo dello spettacolo: Iaia Forte e Valentina Cervi. Sul palco delFassino porteranno la piece “La strada che va in città”, tratta dall’omonimo libro di Natalia Ginzburg. Con la regia di Iaia Forte e l’intensa recitazione di Valentina Cervi il pubblico scoprirà quale sarà la giusta strada che Delia dovrà seguire per ritrovare la propria ...

