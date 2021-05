Pensioni giugno, luglio e agosto 2021: ufficiale pagamento anticipato (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo ha confermato l' ordinanza del Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio , la n.778 del 18 maggio 2021, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Ecco le date dei ... Leggi su theitaliantimes (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo ha confermato l' ordinanza del Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio , la n.778 del 18 maggio, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta. Ecco le date dei ...

