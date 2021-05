Migranti: Johansson, discussioni costruttive con Tunisia (Di venerdì 21 maggio 2021) Con le autorità tunisine sul tema migratorio ci sono state "discussioni aperte, costruttive e concrete" che porteranno all'elaborazione di un nuovo patto delle migrazioni, inclusivo e integrato, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Con le autorità tunisine sul tema migratorio ci sono state "aperte,e concrete" che porteranno all'elaborazione di un nuovo patto delle migrazioni, inclusivo e integrato, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Johansson Migranti, Fabbri: 'Ue verso l'intesa? Per Draghi in bocca al lupo...Seria difficoltà se tratta con Consiglio Ue ma invoca Onu' 'Sostanziale sbarramento di molti paesi europei - ha spiegato il giornalista di Limes. 'Difficilissimo che entro l'estate si trovi una soluzione, aveva detto la commissaria Johansson. Non si sono modificati gli scenari, 'teneteli voi' dicono in sostanza i governi che rispondono alla loro opinione pubblica. Accordo con la Libia difficile a meno che non si voglia trattare ...

Migranti: Johansson, discussioni costruttive con Tunisia ... ha detto Johansson. Tale patto comprende un lavoro di gruppo tra paesi europei e di questi con i paesi dai quali provengono i migranti, e ovviamente anche un nuovo meccanismo di ricollocazioni tra ...

Migranti, Summit UE: si auspica un intervento di Draghi e Sanchez La questione dei migranti non sembra essere presente nell'agenda del Summit Ue ma non è da escludere l'intervento dell'Italia e della Spagna.

