Meloni a Salvini: «Insieme siamo forti e vincenti, non prestiamo il fianco a chi ci racconta divisi»

Il centrodestra unito «fa paura», per questo c'è chi lo racconta – e lo vorrebbe – diviso. Nel giorno dello scivolone di Matteo Salvini sul fatto che Adolfo Urso sarebbe inadatto alla presidenza del Copasir, Giorgia Meloni rivolge un appello al leader della Lega a non «prestare il fianco» a quella narrazione che li descrive divisi, ribadendo «che siamo alleati convinti», che stanno Insieme «per scelta e non per interesse».

Meloni a Salvini: «Ci vogliono divisi, non prestiamo il fianco»

«Caro Matteo, sappiamo entrambi che uniti facciamo paura, perché la nostra coalizione è forte e vincente, perché sta Insieme per scelta e non per interesse. Io e te sorridiamo spesso ...

