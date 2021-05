M.O., Di Maio: "Ritorno a dialogo e negoziati è unica via" (Di venerdì 21 maggio 2021) "L'Italia accoglie il cessate il fuoco in Israele e Gaza. Le parti devono ora impegnarsi a consolidarlo. Ritorno a dialogo e negoziati di pace è unica via per spezzare il ciclo di violenza. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) "L'Italia accoglie il cessate il fuoco in Israele e Gaza. Le parti devono ora impegnarsi a consolidarlo.di pace èvia per spezzare il ciclo di violenza. ...

Advertising

marie_lefevbre : RT @peraltro: L’alternativa è sperare che la spirale autodistruttiva dei cinquestelle non faccia altri danni, e guardarli andare in malora.… - BimbiMeb : RT @peraltro: L’alternativa è sperare che la spirale autodistruttiva dei cinquestelle non faccia altri danni, e guardarli andare in malora.… - alexa5313 : RT @peraltro: L’alternativa è sperare che la spirale autodistruttiva dei cinquestelle non faccia altri danni, e guardarli andare in malora.… - ManuelaBellipan : RT @peraltro: L’alternativa è sperare che la spirale autodistruttiva dei cinquestelle non faccia altri danni, e guardarli andare in malora.… - sciltian : RT @peraltro: L’alternativa è sperare che la spirale autodistruttiva dei cinquestelle non faccia altri danni, e guardarli andare in malora.… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Ritorno Gaza: Di Maio, ora il cessate il fuoco va consolidato Il ritorno al dialogo e i negoziati di pace sono l'unica via per spezzare il ciclo di violenza. ... E' il tweet del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. . 21 maggio 2021

M.O., Di Maio: "Ritorno a dialogo e negoziati è unica via" Ritorno a dialogo e negoziati di pace è unica via per spezzare il ciclo di violenza. Continueremo a ... Così su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo l'annuncio della tregua in Medio ...

MO, Di Maio: "Ritorno a dialogo e negoziati è unica via" askanews Gaza: Di Maio, ora il cessate il fuoco va consolidato ROMA, 21 MAG - "L'Italia accoglie il cessate il fuoco in Israele e Gaza. Le parti devono ora impegnarsi a consolidarlo. Il ritorno al dialogo e i negoziati di pace sono l'unica via per spezzare il cic ...

Medio Oriente: Di Maio, le parti si impegnino a consolidare il cessate il fuoco L'Italia "accoglie il cessate in fuoco in Israele e a Gaza" e "le parti devono ora impegnarsi a consolidarlo". Lo ha scritto su Twitter ...

Ilal dialogo e i negoziati di pace sono l'unica via per spezzare il ciclo di violenza. ... E' il tweet del ministro degli Esteri Luigi Di. . 21 maggio 2021a dialogo e negoziati di pace è unica via per spezzare il ciclo di violenza. Continueremo a ... Così su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Didopo l'annuncio della tregua in Medio ...ROMA, 21 MAG - "L'Italia accoglie il cessate il fuoco in Israele e Gaza. Le parti devono ora impegnarsi a consolidarlo. Il ritorno al dialogo e i negoziati di pace sono l'unica via per spezzare il cic ...L'Italia "accoglie il cessate in fuoco in Israele e a Gaza" e "le parti devono ora impegnarsi a consolidarlo". Lo ha scritto su Twitter ...