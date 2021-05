Jasmine Carrisi parla della sorella mai conosciuta “quel che so su di lei” (Di venerdì 21 maggio 2021) Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, parla per la prima volta della sorella mai conosciuta, Ylenia. Ma non solo. Jasmine Carrisi (Facebook)Jasmine Carrisi, figlia diciannovenne di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, parla a tutto tondo al Corriere della Sera di oggi. Tra famiglia e musica, parte di un tutto per la giovane “figlia d’arte” della coppia che ha caratterizzato come poche altre il pop italiano, c’è spazio per tutto. Aspirazioni, rimpianti, e consapevolezze. Jasmine Carrisi, “quello che so di lei” Innanzitutto la famiglia, quella ... Leggi su chenews (Di venerdì 21 maggio 2021), figlia di Al Bano e Loredana Lecciso,per la prima voltamai, Ylenia. Ma non solo.(Facebook), figlia diciannovenne di Al Banoe Loredana Lecciso,a tutto tondo al CorriereSera di oggi. Tra famiglia e musica, parte di un tutto per la giovane “figlia d’arte”coppia che ha caratterizzato come poche altre il pop italiano, c’è spazio per tutto. Aspirazioni, rimpianti, e consapevolezze., “lo che so di lei” Innanzitutto la famiglia,la ...

