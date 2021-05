Iv | Rosato | ' sabato e domenica ' Ivinpiazza' '

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Questo fine settimana Italia Viva vi aspetta in piazza. Saremo presentia raccontare le nostre campagne e i risultati che abbiamo raggiunto in questo primo anno e mezzo di attività. Parleremo di Family Act, di PianoShock, di Europa, sanità, giustizia... ma anche di iniziative territoriali assieme ai nostri amministratori". Lo scrive su Facebook il presidente di Italia Viva, Ettore, annunciando l'iniziativa ‘' del partito. “Sarà anche l'occasione di continuare la campagna di ascolto che da due mesi portiamo avanti con la Primavera delle idee per riflettere con il contributo di tanti cittadini su come affrontare e vincere le sfide del presente e del futuro”.

Ultime Notizie dalla rete : Rosato sabato

