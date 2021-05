Greve: il corpo della donna recuperato nella notte. Le vittime dell’esplosione sono 3 residenti a Prato. Inchiesta della Procura (Di venerdì 21 maggio 2021) E' stato recuperato, durante la notte fra giovedì 20 e venerdì 21 maggio 2021, dai vigili del fuoco, anche il corpo della terza persona rimasta sotto le macerie della casa di Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti: si tratta di Giuseppina Napolitano, di 59 anni. In precedenza erano stato ritrovato l'ex marito della donna, Giancarlo Bernardini, di 64 anni, in condizioni molto gravi ed è morto poco dopo. Nel pomeriggio era stato trovato il corpo dell'altro uomo, l'attuale compagno della donna, Fabio Gandi, di 59 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 maggio 2021) E' stato, durante lafra giovedì 20 e venerdì 21 maggio 2021, dai vigili del fuoco, anche ilterza persona rimasta sotto le maceriecasa di Borgo di Dudda, nel comune diin Chianti: si tratta di Giuseppina Napolitano, di 59 anni. In precedenza erano stato ritrovato l'ex marito, Giancarlo Bernardini, di 64 anni, in condizioni molto gravi ed è morto poco dopo. Nel pomeriggio era stato trovato ildell'altro uomo, l'attuale compagno, Fabio Gandi, di 59 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

