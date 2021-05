Genoa | Ballardini | “Devo dire grazie ai ragazzi La salvezza un’impresa”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ilha raggiunto già da qualche settimana la.Cagliari-, Semplici: “Domani in campo la formazione migliore. Il mio futuro? Rispondo così”Una stagione particolare quella del Grifone, partita molto male, con in panchina Rolando Maran e terminata in maniera molto positivaall'avvento di Davide. Il tecnico Ravennate non è nuovo a queste imprese, che gli hanno plasmato gran parte della carriera. Anche con il Palermo, Davidesi rese protagonista di una straordinaria rincorsa conclusasi con laraggiunta all'ultima giornata con la vittoria sul Verona.Il tecnico attualmente in forza ai liguri, ha rilasciato delle dichiarazioni nella consueta conferenza stampa pre match, in cui ha voluto ringraziare i suoi giocatori per ...