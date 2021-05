F1: Sainz, ‘voglio diventare il miglior pilota del mondo’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Voglio diventare il miglior pilota del mondo, lavoro per quello ed è per quello che sono in Ferrari”. Queste le parole di Carlos Sainz, pilota Ferrari, che su Sky Sport, nella diretta “Carlos social time”, ha risposto alle tante domande dei tifosi in vista del prossimo Gp di Montecarlo. “Da quando sono arrivato in Scuderia, ho visto un ambiente molto buono – ha proseguito Sainz – una squadra motivata che voleva rifarsi nel 2021. Mi è piaciuto molto come ha reagito e mi sto trovando bene nelle prime gare”. Il pilota Ferrari ha parlato anche del compagno di squadra Leclerc: “Charles è molto simpatico, facciamo tante cose insieme e abbiamo molti interessi comuni”, e delle differenze con l’ex compagno di squadra in McLaren, Lando Norris: “sono ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Voglioildel mondo, lavoro per quello ed è per quello che sono in Ferrari”. Queste le parole di CarlosFerrari, che su Sky Sport, nella diretta “Carlos social time”, ha risposto alle tante domande dei tifosi in vista del prossimo Gp di Montecarlo. “Da quando sono arrivato in Scuderia, ho visto un ambiente molto buono – ha proseguito– una squadra motivata che voleva rifarsi nel 2021. Mi è piaciuto molto come ha reagito e mi sto trovando bene nelle prime gare”. IlFerrari ha parlato anche del compagno di squadra Leclerc: “Charles è molto simpatico, facciamo tante cose insieme e abbiamo molti interessi comuni”, e delle differenze con l’ex compagno di squadra in McLaren, Lando Norris: “sono ...

