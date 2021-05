Depay riflette sul futuro | l’offerta arriva dalla Serie A

(Di venerdì 21 maggio 2021)lascerà il Lione ed è pronto alla prossima avventura. Su di lui non soltanto il Barcellona: c’è anche la Roma Una sola certezza: l’addio al Lione. Per il resto, è tutto da definire ildi Memphis. L’attaccante, che a giugno parteciperà insieme alla sua Olanda agli Europei, non ha accettato la proposta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Memphis Depay si libererà dal Lione a parametro zero diventando un'occasione per la Serie A, ma non solo: dove andrà l'attaccante olandese?Calciomercato, il Barcellona ha deciso di cacciare Koeman alla fine della stagione. Sarà rivoluzione. Ecco chi può arrivare in Serie A ...