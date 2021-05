Crysis 2 Remastered è sempre più vicino a un annuncio ufficiale | i tweet di Crytek

(Di venerdì 21 maggio 2021) Già l'anno scorso si iniziava a intuire che2 avrebbe avuto molto presto un'edizione. Grazie a dei report interni, infatti, si era venuto a sapere che l'azienda che ha sviluppato la saga,, aveva in cantiere un remaster di tutti i capitoli. Oggi abbiamo ottenuto un ulteriore indizio che ci porta a pensare che l'del remaster del secondo episodio disia davveroha twittato, attraverso l'accountdi"Mi chiamavano Prophet." facendo riferimento a uno dei personaggi più importanti della saga, apparso in tutti i capitoli principali. Il, arrivato di punto in bianco, ha mandato in allerta i fan della saga che ovviamente si ...

C rytek ha finalmente reso disponibile l'update per PS5 ed Xbox Series X di, che porta il frame rate a 60 fps Crytek ha finalmente pubblicato l'update per PS5 ed Xbox Series X del suo. La riedizione del popolare sparatutto in prima persona ...La patch di nuova generazione persu PS5 e Xbox Series X/S doveva arrivare presto e così è stato. EA ha annunciato oggi la disponibilità di questo aggiornamento gratuito che migliora la grafica e sfrutta tutto ciò ...Tornano offerte su remastered e giochi retrò sul PlayStation Store. Sony ha dato il via ad una nuova promozione sul PlayStation Store dedicato ai giochi remastered e retrò. Questi sconti dureranno fin ...Un approfondimento su Crysis Remastered, la versione rimasterizzata del celebre videogioco sparatutto sviluppato dalla Crytek.