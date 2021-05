Uomini e donne, Carolina non è la scelta di Giacomo: è successo dopo, le prime parole (Di giovedì 20 maggio 2021) Uomini e donne, Carolina non è la scelta di Giacomo: è successo dopo la puntata registrata, cosa ha pubblicato su instagram. Ieri, mercoledì 19 maggio, è stata registrata la scelta di Giacomo, il tronista di Uomini e donne. Come ormai è noto, dato che, sono stati numerosi i vari spoiler giunti, il ragazzo tra Carolina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 20 maggio 2021)non è ladi: èla puntata registrata, cosa ha pubblicato su instagram. Ieri, mercoledì 19 maggio, è stata registrata ladi, il tronista di. Come ormai è noto, dato che, sono stati numerosi i vari spoiler giunti, il ragazzo traL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - nzingaretti : Legge per la #ParitàSalariale tra donne e uomini approvata! Nel Lazio 7,6 milioni per misure di empowerment femmini… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - moonIiners : RT @littlemvoony: noi uomini bisessuali esistiamo, anche se siamo sempre stati visti anche all'interno della comunità come gay che non acce… - nucciaportraits : @Bluefidel47 Ma esattamente dai bambini questi poco di buono cosa vogliono? I vecchi se ne stiano fra di loro e non… -