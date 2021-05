Strage di Bologna, i senatori di FdI: «Desecretare i documenti. Via il segreto di Stato» (Di giovedì 20 maggio 2021) «Si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno riconsiderare il segreto di Stato ed il segreto funzionale su tutti i documenti riguardanti, direttamente o indirettamente, le gravi stragi che hanno caratterizzato il periodo degli “Anni di piombo“ della storia del Paese, ed in particolare quanto ancora classificato e secretato sulla vicenda della Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980». Così in un’interrogazione parlamentare presentata ieri dai senatori Fdi Claudio Barbaro, Nicola Calandrini, Giovan Battista Fazzolari, Daniela Santanchè, Patrizio Giacomo La Pietra, Isabella Rauti e Achille Totaro, chiedono la desecretazione dei documenti relativi alla Strage di Bologna e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) «Si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno riconsiderare ildied ilfunzionale su tutti iriguardanti, direttamente o indirettamente, le gravi stragi che hanno caratterizzato il periodo degli “Anni di piombo“ della storia del Paese, ed in particolare quanto ancora classificato e secretato sulla vicenda dellaalla stazione didel 2 agosto 1980». Così in un’interrogazione parlamentare presentata ieri daiFdi Claudio Barbaro, Nicola Calandrini, Giovan Battista Fazzolari, Daniela Santanchè, Patrizio Giacomo La Pietra, Isabella Rauti e Achille Totaro, chiedono la desecretazione deirelativi alladie ...

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna Ligabue, scampato a strage di Bologna: Battiato mi salvò dalla depressione Un dato biografico di Luciano Ligabue è poco noto ai più. Luciano scampò per caso alla strage alla stazione di Bologna, il 2 agosto del 1980. 'All'epoca facevo il servizio militare nell'artiglieria di montagna: quel sabato 2 agosto avevo avuto una licenza e decisi di andare a Rimini. Se ...

Il romanzo " egoista " di Sangiorgi dei Negramaro Tra le pagine di questo sottile romanzo si trova la strage del treno di Natale , il convoglio che subì un attentato da parte della mafia il 23 dicembre 1984, quando si trovava tra Firenze e Bologna. ...

Strage, il giallo dell’archivio "da far sparire" Le contraddizioni di Giancarlo Di Nunzio, nipote del cambiavalute di Gelli: "Nessun nascondiglio". I giri di denaro dai conti in Svizzera ...

