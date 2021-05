Spagna: Sánchez, 'dialogo nazionale' per futuro fino al 2050 (Di giovedì 20 maggio 2021) Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha presentato un piano per il futuro del Paese iberico fino al 2050, annunciando che verrà intrapresa una fase di "dialogo nazionale" per disegnare le strategie di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Il premier spagnolo, Pedro, ha presentato un piano per ildel Paese ibericoal, annunciando che verrà intrapresa una fase di "" per disegnare le strategie di ...

Advertising

SkyTG24 : Spagna, Sánchez: rimandati in Marocco già 4.800 degli 8mila migranti arrivati a Ceuta - Fontana3Lorenzo : Il governo spagnolo, guidato dal premier socialista Sanchez, invia l'esercito nei territori di frontiera di Ceuta e… - Tg3web : In Spagna i primi rimpatri in Marocco dei seimila migranti che ieri hanno forzato la frontiera a Ceuta, l'enclave s… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Spagna: Sánchez, 'dialogo nazionale' per futuro fino al 2050: (ANSA) - MADRID, 20 MAG - Il premier… - MATSUURANAOKIMG : RT @SardoneSilvia: ???? LA SPAGNA SOCIALISTA METTE L'ESERCITO PER GLI ARRIVI DI IMMIGRATI Oltre 8000 #migranti a #Ceuta, l'enclave spagnola i… -