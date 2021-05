Quirinale, Draghi: basta parlare di Mattarella. Salvini spinge per Supermario al Colle, ma il Pd… (Di giovedì 20 maggio 2021) L’affermazione di Sergio Mattarella, che ha detto che tra otto mesi potrà finalmente riposarsi, anziché placare i rumors e le illazione sula scelta del prossimo presidente della Repubblica, ha agitato ancor più le acque. Mattarella vuole riposarsi ma in tanti pensano a un Mattarella bis “Gran parte delle forze politiche – scrive La Stampa in un retroscena – pensa esattamente quello che pensava prima. Che il candidato più probabile a succedere a Mattarella resta Mattarella. Che anche Giorgio Napolitano fece riportare al palazzo gli scatoloni già fatti, sconfortato dalla scena di un Parlamento incapace di scegliere il successore. La formula potrebbe essere la stessa: per superare l’impasse di una raffica di votazioni a vuoto, Mattarella resterebbe dov’ è, fino alle nuove elezioni, nel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) L’affermazione di Sergio, che ha detto che tra otto mesi potrà finalmente riposarsi, anziché placare i rumors e le illazione sula scelta del prossimo presidente della Repubblica, ha agitato ancor più le acque.vuole riposarsi ma in tanti pensano a unbis “Gran parte delle forze politiche – scrive La Stampa in un retroscena – pensa esattamente quello che pensava prima. Che il candidato più probabile a succedere aresta. Che anche Giorgio Napolitano fece riportare al palazzo gli scatoloni già fatti, sconfortato dalla scena di un Parlamento incapace di scegliere il successore. La formula potrebbe essere la stessa: per superare l’impasse di una raffica di votazioni a vuoto,resterebbe dov’ è, fino alle nuove elezioni, nel ...

Advertising

ilriformista : Il Capo dello Stato aveva alzato la voce ricordando ai partiti che non è il momento dei litigi. Ieri ha quindi chie… - TgLa7 : #Draghi: improprio si discuta Capo Stato quando e' in carica. Lo ha detto il premier Mario Draghi rispondendo ad un… - ilriformista : Per motivi nobili e meno nobili tutti lavorano perché il presidente della Repubblica #Mattarella resti al suo posto… - SecolodItalia1 : Quirinale, Draghi: basta parlare di Mattarella. Salvini spinge per Supermario al Colle, ma il Pd…… - maria_demurtas : RT @ROBYBOX: Lo sciacallo vuole andare al voto ,per questo spinge Draghi al Quirinale (della serie :si tolga dai maroni). Allo sciacallo n… -