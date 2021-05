Lega, Santori: Lemmetti controllore diventa controllato (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “Dopo i rimborsi per i viaggi, dopo il tentativo di far assumere la compagna in Campidoglio, Lemmetti si appresta a compiere l’ennesimo salto mortale verso la solita figuraccia. Discutere una tesi di master alla Luiss il cui relatore è l’Amministratore Unico di Atac è già farsesco di suo.” “Il controllore che diventa controllato in un meraviglioso intreccio di ruoli che oggettivamente fa riflettere su come le istituzioni possano diventare un facile bersaglio che non fa bene alla democrazia e alla separazione delle competenze amministrative.” “Apprendere poi, oltre ai dubbi sull’effettiva presenza durante le lezioni, che la tesi ha il titolo – e il relatore – identico a quella che verrà discussa subito dopo, aggiunge anche del grottesco a questa vicenda. Per questa ragione, aspettiamo di leggere ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “Dopo i rimborsi per i viaggi, dopo il tentativo di far assumere la compagna in Campidoglio,si appresta a compiere l’ennesimo salto mortale verso la solita figuraccia. Discutere una tesi di master alla Luiss il cui relatore è l’Amministratore Unico di Atac è già farsesco di suo.” “Ilchein un meraviglioso intreccio di ruoli che oggettivamente fa riflettere su come le istituzioni possanore un facile bersaglio che non fa bene alla democrazia e alla separazione delle competenze amministrative.” “Apprendere poi, oltre ai dubbi sull’effettiva presenza durante le lezioni, che la tesi ha il titolo – e il relatore – identico a quella che verrà discussa subito dopo, aggiunge anche del grottesco a questa vicenda. Per questa ragione, aspettiamo di leggere ...

Advertising

me_desaparecido : RT @ProVitaFamiglia: ??LINEE GUIDA GENDER. SANTORI (LEGA): 'PERCHÉ LE FAMIGLIE NON SONO STATE COINVOLTE?' Leggi qui l'intervista esclusiva… - magicamirta : RT @ProVitaFamiglia: ??LINEE GUIDA GENDER. SANTORI (LEGA): 'PERCHÉ LE FAMIGLIE NON SONO STATE COINVOLTE?' Leggi qui l'intervista esclusiva… - Saverio1234S : RT @ProVitaFamiglia: ??LINEE GUIDA GENDER. SANTORI (LEGA): 'PERCHÉ LE FAMIGLIE NON SONO STATE COINVOLTE?' Leggi qui l'intervista esclusiva… - Loestestest : RT @ProVitaFamiglia: ??LINEE GUIDA GENDER. SANTORI (LEGA): 'PERCHÉ LE FAMIGLIE NON SONO STATE COINVOLTE?' Leggi qui l'intervista esclusiva… - ParrocchiaF : RT @ProVitaFamiglia: ??LINEE GUIDA GENDER. SANTORI (LEGA): 'PERCHÉ LE FAMIGLIE NON SONO STATE COINVOLTE?' Leggi qui l'intervista esclusiva… -