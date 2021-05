Leeds, due italiani nel CdA del club: ecco chi sono (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Leeds ha ufficializzato due nuovi ingressi nel Consiglio di Amministrazione del club: si tratta di Mencucci e Marinelli Il Leeds ha ufficializzato due nuovi ingressi nel Consiglio di Amministrazione del club. Si tratta di Sandro Mencucci e Massimo Marinelli. Entrambi italiani come il patron Andrea Radrizzani, il primo è stato amministratore delegato della Fiorentina per 17 anni; il secondo è CEO di Aser Ventures. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilha ufficializzato due nuovi ingressi nel Consiglio di Amministrazione del: si tratta di Mencucci e Marinelli Ilha ufficializzato due nuovi ingressi nel Consiglio di Amministrazione del. Si tratta di Sandro Mencucci e Massimo Marinelli. Entrambicome il patron Andrea Radrizzani, il primo è stato amministratore delegato della Fiorentina per 17 anni; il secondo è CEO di Aser Ventures. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Leeds, due italiani nel CdA del club: ecco chi sono

