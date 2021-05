Guenda Goria e la malattia | l’ex gieffina costretta all’operazione

Leggi su ck12

(Di giovedì 20 maggio 2021) La vita privata di, lacontro cui combatte:. (Instagram)Qualche settimana fa, la figlia d’arte, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha spiegato a tutti attraverso un post sul suo profilo Instagram, di avere a che fare con unaimportante. Ne ha anche approfittato per chiedere ad altre donne come lei di non sottovalutare il problema. Stiamo parlando dell’endometriosi, “una patologia di cui si parla poco” – spiega la giovane donna – “che spesso si tende a sottovalutare”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, lacontro cui combatte: la ...