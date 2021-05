Fisco: Marattin, 'su alcune proposte Lega reale possibilità convergenza' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Sono stato alla conferenza stampa in cui la Lega ha presentato le proprie proposte in materia fiscale (così come assisterò a quelle di ogni partito). Su alcuni punti è realmente possibile immaginare una convergenza in commissione, se prevale realismo, coraggio e responsabilità". Lo scrive su Twitter il presidente della commissione Finanze della Camera Luigi Marattin, di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Sono stato alla conferenza stampa in cui laha presentato le propriein materia fiscale (così come assisterò a quelle di ogni partito). Su alcuni punti è realmente possibile immaginare unain commissione, se prevale realismo, coraggio e responsabilità". Lo scrive su Twitter il presidente della commissione Finanze della Camera Luigi, di Iv.

