Fdi in Aula 'pianta' albero su scranno Raggi: no potature fuori stagione (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – 'Giù le mani dagli alberi di Roma'. È l'appello riportato sui cartelli esposti oggi pomeriggio in Assemblea capitolina dai consiglieri di Fratelli d'Italia, che hanno simbolicamente piazzato una pianta sullo scranno più alto dell'Aula Giulio Cesare, quello del sindaco, per protestare contro le potature fuori stagione degli alberi della Capitale. "Abbiamo voluto simbolicamente piantare un albero sullo scranno del sindaco perché non è questo il periodo di procedere a potature e abbattimenti", ha spiegato la consigliera di Fdi, Lavinia Mennuni. Come gruppo di Fratelli d'Italia, ha annunciato, "abbiamo chiesto un Consiglio straordinario sul tema perché riteniamo che il verde debba essere salvaguardato. Se c'è un appalto da milioni siamo felici per ...

