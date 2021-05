Advertising

ilriformista : Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e no… - florastr : ????MARIO DRAGHI PdC stoppa Letta Enrico(qllo rientrato dalla Francia x sostituire Zingaretti,che credeva di candidar… - emiliobolles : RT @icebergfinanza: Letta propone dote ai 18enni: 'Finanziarla con tassa di successione'. Draghi lo stoppa: 'Non è il momento di prendere i… - CribeGigi : #Draghi stoppa #Letta, togliere soldi ai miliardari non è mai stato di moda in Italia. Caro @EnricoLetta grazie com… - Sfn1974 : Draghi stoppa Letta: «Non è il momento di prendere soldi ai cittadini» -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi stoppa

COMUNALI NAPOLI/ Il debito mette in fuga i candidati e Pd - M5s chiamanoLA PROPOSTA DI ENRICO LETTA E LO SCONTRO NEL GOVERNO Per il Partito Democratico l'idea di base sarebbe quella di ...Letta: 'Non è il momento di prendere soldi ai cittadini' 'Non ne abbiamo mai parlato, non l'abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli'. Lo ...Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all'1% più ricco del paese di pagarla con la tassa di successione" , conclude l'ex premier. "Su @7Corriere… Leggi ...ROMA - La proposta del segretario del Pd, Enrico Letta, di finanziare una "dote per i diciottenni" con una tassa di successione viene è stata stoppata a stretto giro dal premier, Mario Draghi. "Su 7 d ...