Covid, lieve risalita di morti e contagi. I pediatri: «Pronti a vaccinare i ragazzi dai 12 ai 15 anni” (Di giovedì 20 maggio 2021) Risalgono leggermente i contagi da Covid. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 5.741 a fronte di 251.037 tamponi eseguiti. L’indice di positività sale così al 2,3%, mentre ieri era all’1,9% con 5.506 casi e 287.256 tamponi. I morti di questa giornata sono stati poi 164 anche in questo caso in salita rispetto ai 149 di ieri. Il totale delle vittime arriva così a 124.810 da inizio pandemia. Intanto, mentre secondo i dati diffusi da “Our World in Data” l’Italia è quarta per numero di vaccinati ogni 100 abitanti, si apre il dibattito su come e quando vaccinare i ragazzi nella fascia d’età che va dai 12 ai 15 anni, per la quale è atteso il via libera dell’Ema per il 28 maggio. I ricoveri continuano a scendere Sul fronte dell’andamento della pandemia, continua a scendere il numero dei ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Risalgono leggermente ida. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 5.741 a fronte di 251.037 tamponi eseguiti. L’indice di positività sale così al 2,3%, mentre ieri era all’1,9% con 5.506 casi e 287.256 tamponi. Idi questa giornata sono stati poi 164 anche in questo caso in salita rispetto ai 149 di ieri. Il totale delle vittime arriva così a 124.810 da inizio pandemia. Intanto, mentre secondo i dati diffusi da “Our World in Data” l’Italia è quarta per numero di vaccinati ogni 100 abitanti, si apre il dibattito su come e quandonella fascia d’età che va dai 12 ai 15, per la quale è atteso il via libera dell’Ema per il 28 maggio. I ricoveri continuano a scendere Sul fronte dell’andamento della pandemia, continua a scendere il numero dei ...

