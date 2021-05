Covid, accordo sul certificato digitale Ue per i viaggi | Vaccinato un italiano su tre (Di giovedì 20 maggio 2021) E' arrivata la fumata bianca al negoziato tra Parlamento, Commissione e Consiglio europeo sui certificati digitali Ue per facilitare i viaggi in vista dell'estate. Nel frattempo è stata superata la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 maggio 2021) E' arrivata la fumata bianca al negoziato tra Parlamento, Commissione e Consiglio europeo sui certificati digitali Ue per facilitare iin vista dell'estate. Nel frattempo è stata superata la ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: accordo sul certificato digitale Ue per i viaggi (#greenpass). Fumata bianca al negoziato a Bruxelles - RobTallei : Accordo trovato tra Europarlamento e Consiglio sul 'certificato UE Covid-19' @SkyTG24 - RadioItaliaIRIB : Covid: accordo sul certificato digitale Ue per i viaggi - ClaraPorta4 : RT @marcoconterio: ?????? Annunciato l'accordo con #Oaktree: Suning comunica che 'con questo finanziamento, l'azionista continuerà a sostener… - zazoomblog : Letta: Con Covid chiesto sacrificio ai giovani restituiamo Accordo sul certificato digitale Ue per i viaggi -… -