Cos'è e come funziona la tassa di successione e il confronto con l'Ue (Di giovedì 20 maggio 2021) Per Luigi Di Maio è “illiberale”, per Silvio Berlusconi è “immorale”. Se c’è una cosa che riesce a mettere d’accordo due leader politici così agli antipodi è la tassa di successione. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, in una intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera, ha rilanciato una proposta da sempre cara al centrosinistra che, periodicamente, l’avanza. L’idea punta a inasprire l’imposta indiretta sui beni immobili e diritti reali immobiliari lasciati in eredità per finanziare una “dote” da destinare ai giovani al compimento della maggiore età, vincolati però a spese in studio, lavoro, o casa. L’iniziativa politica promossa dal leader dem, in realtà, non sembra destinata a fare molta strada e non solo per l’opposizione di alcuni partiti della maggioranza (Forza Italia e Lega hanno già messo il loro ‘veto’): il premier ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Per Luigi Di Maio è “illiberale”, per Silvio Berlusconi è “immorale”. Se c’è una cosa che riesce a mettere d’accordo due leader politici così agli antipodi è ladi. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, in una intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera, ha rilanciato una proposta da sempre cara al centrosinistra che, periodicamente, l’avanza. L’idea punta a inasprire l’imposta indiretta sui beni immobili e diritti reali immobiliari lasciati in eredità per finanziare una “dote” da destinare ai giovani al compimento della maggiore età, vincolati però a spese in studio, lavoro, o casa. L’iniziativa politica promossa dal leader dem, in realtà, non sembra destinata a fare molta strada e non solo per l’opposizione di alcuni partiti della maggioranza (Forza Italia e Lega hanno già messo il loro ‘veto’): il premier ...

Advertising

PierRainBowels : RT @ilColibriLGBT: 1. #Pinkwashing in ????#Israele: che cos’è, come è nato, a cosa serve - HostingVirtuale : Canva: cos’è e come usare il software di editing foto - ilColibriLGBT : 1. #Pinkwashing in ????#Israele: che cos’è, come è nato, a cosa serve - d_guidazzi : @LegaleMeglio @catlatorre Come possono degli ignoranti nel settore decidere cos'è che invece richiedono conoscenza… - Lucidaentropia : RT @MatteoCassol: Mio su MOW ???? Cos’è la loggia Ungheria? Da chi è composta? E, soprattutto, esiste, con che funzionamento e con quali o… -