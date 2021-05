Copasir, Volpi lascia la presidenza. Salvini: «Ora si dimettano i rappresentanti degli altri partiti» (Di giovedì 20 maggio 2021) Sembra avviarsi alla conclusione la querelle sulla presidenza del Copasir (il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi) che da mesi vede da una parte FdI e dall’altra la Lega. Come infatti annunciato dallo stesso Matteo Salvini, «il presidente Raffaele Volpi e il senatore Paolo Arrigoni hanno lasciato l’incarico nel Copasir». Il leader leghista ha quindi aggiunto: «Ora attendiamo le dimissioni di tutti gli altri componenti e la nomina di un altro comitato». A marcare la distanza tra i due alleati è stata l’interpretazione della legge istitutiva del Copasir, la 124 del 2007. La normativa è chiara nello stabilire che la presidenza del Comitato sia da attribuire all’opposizione. «Finalmente. Ora si applichi legge, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Sembra avviarsi alla conclusione la querelle sulladel(il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi) che da mesi vede da una parte FdI e dall’altra la Lega. Come infatti annunciato dallo stesso Matteo, «il presidente Raffaelee il senatore Paolo Arrigoni hannoto l’incarico nel». Il leader leghista ha quindi aggiunto: «Ora attendiamo le dimissioni di tutti glicomponenti e la nomina di un altro comitato». A marcare la distanza tra i due alleati è stata l’interpretazione della legge istitutiva del, la 124 del 2007. La normativa è chiara nello stabilire che ladel Comitato sia da attribuire all’opposizione. «Finalmente. Ora si applichi legge, ...

