Cher festeggia il compleanno annunciando l’arrivo della sua biopic

(Di giovedì 20 maggio 2021) Life&People.it Per il compimento dei suoi settantacinque anniha deciso di farci un regalo: un film sulla sua vita, che riporterà ogni aspettosua carriera fino ad oggi, in collaborazione con il team cinematografico di “Mamma mia!” e del noto sceneggiatore Eric Roth. Lo ha confermato proprio questa mattina, dopo aver risposto ai numerosi auguri virtuali. Lata, attraverso un tweet, ha ringraziato pubblicamente la Universal Pictures, ma soprattutto i suoi amici, nonché colleghi e produttori, Judy Craymer e Gary Goetzman. Aveva già collaborato con loro durante le riprese del secondo capitolo di “Mamma mia!” di cui era stata una delle attrici principali. Da quel momento si è instaurata un’amicizia che è continuata perfino fuori dal set. Riguardo alla sceneggiatura invece sarà un altro suo grande amico a scriverla ...

75 anni di Cher oggi, icona tra le icone, leggenda tra leggende, mito tra i miti. Nella notte, per festeggiare degnamente le 75 candeline, Cher ha annunciato che la Universal sta lavorando al suo biopic cinematografico, prodotto da Judy Cramer e Gary Goetzman, già visti all'opera con Mamma Mia, mentre ERIC ROTH, premio Oscar per ... Nel giorno del suo 75simo compleanno, Cher annuncia che la Universal ha in produzione un film per raccontare la sua straordinaria carriera. Il 20 maggio Cher festeggia 75 anni: cantante, attrice, produttrice, donna di spettacolo a tutto tondo e soprattutto icona di moda ...